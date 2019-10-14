Kara Kabare'nin armağan gişesi 22 Ekim'de açılıyor

14.10.2019 08:52

Oyunu izlemek isteyen seyirciler, karakabare.com adresinde yayınlanan armağan listesinden dilediklerini seçerek oyuna rezervasyon yapabiliyorlar. Böylece ikinci el kitap, bir saat şan dersi, başka bir oyuna bilet, atalık tohum ya da sokak hayvanlarına mama armağan ederek oyunu izlemek mümkün olabiliyor. Şirvan Akan tarafından, toplumda çok duyulma fırsatı olmayan yaşanmış hikayelerin stilize edilmesiyle oluşturulan, alternatif bir tarih yazmayı amaçlayan ZBAM! 22 Ekim'den itibaren her Salı saat 20.30'da, Maya Cüneyt Türel Sahnesi – Beyoğlu'nda izlenebilir.

ZBAM! adlı oyunda, seyircilerle birlikte hayallerindeki komünü kurmaya karar vermiş bir tiyatro topluluğunun öyküsü anlatılıyor. Şarkı sözlerinden en küçük repliğe kadar tamamen yaşanmış olaylardan oluşan oyun, uyuşturucu kullanıp da bırakabilenlerin, kötü mahallelerden sağ çıkabilenlerin, tecavüze uğrayıp da bunu dönüştürebilenlerin, tüm varsayımları geçersiz kılıp delirmeye karar verenlerin sert ama kuvvetli umudunu, daha güzel bir dünya umuduyla harmanlıyor. Şirvan Akan'ın yazıp yönettiği oyunda, Defne Koldaş, Furkan Ak, Nihan Şentürk, Selami Üstübi ve Tuba Karabey rol alıyor. Oyunun besteleri Cosmic Wings grubundan Baki Turanlı'ya, ses tasarımı ise Kinesis grubundan Aykut Özen'e ait. Geçtiğimiz sezon prömiyer yapan oyun, Yeni Tiyatro Dergisi 7. Emek ve Başarı Ödüllerinde "En İyi Hareket Düzeni" ödülüne layık görülmüştü.

PARA ARMAĞANI, OYUNU İZLEDİKTEN SONRA VERİLİYOR

Sahne üzerinde başka bir dünyanın nasıl mümkün olabileceğini araştırırken, oyunlarını seyirciyle buluşturma yollarını da hayalleriyle hizalamak isteyen Kara Kabare topluluğu, armağan ekonomisine bir şeyleri yıkmak için değil, kurmak için sarıldıklarını ifade ediyor. Nakit paranın da bir armağan olarak görüldüğü bilet sisteminde, seyirci oyunu izlemeden önce değil, izledikten sonra, kendi kalbini, karşılanan ihtiyaçlarını, oyunun yarattığı duyguları göz önünde bulundurarak gönlünden geçen miktarı armağan ediyor. Sorunu parada değil, paranın ihtiyaç karşılamak için tek strateji olarak kullanılmasında gördüklerini paylaşan topluluğun armağan listesinde altı çizilerek okunmuş bir sosyoloji kitabı, sigara bırakma deneyimi ya da atalık tohum gibi paranın satın alamayacağı seçenekler de var. Yakınlık duydukları topluluklarla bir dayanışma yaratmak isteyen ekibin listelerine ekledikleri "kumbara" ile başka topluluklara destek olarak oyunu izlemek mümkün olacak. ZBAM! 22 Ekim'den itibaren her Salı, saat 20.30'da, Maya Cüneyt Türel Sahnesi – Beyoğlu'nda izlenebilir.

2012'de kurulan Kara Kabare Tiyatro Topluluğu kendi içinde hiyerarşi üretmemeyi, sürdürülebilir şiddetsiz bir topluluk olmayı araştıran, yalnızca sahne üzerinde değil, oyunların seyirciyle buluşturulmasındaki ekonomi konusunda da yeni yöntemler deneyen bir sanatçı kollektifi.

Kaynak: Bültenler