HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kar yolları kapattı, ekipler yaşlı hasta için seferber oldu

TOKAT - Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Beykaya Köyünde ikamet eden Mehmet Kılıç yüksek tansiyon ve kalp sıkışması nedeni ile rahatsızlandı. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye paletli ambulansla birlikte AFAD, Anda Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açıldı. İlçe merkezine 52 kilometre uzaklıkta bulunan köye kurtarma ekipleri yaklaşık 6 saatte ulaştı. Hasta paletli ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi.