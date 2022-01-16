Kar yolları kapattı, damdan düşen çocuk için ekipler seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yolları kapattı, damdan düşen çocuk için ekipler seferber oldu

Kar yolları kapattı, damdan düşen çocuk için ekipler seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle damda dengesini kaybederek yere düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

PERVARİ, SİİRT (İHA) - Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle damda dengesini kaybederek yere düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Ekipler, kapalı köy yolunda çocuğu hastaneye götürmek için seferber oldu.

Pervari'nin Gökbudak köyünde evin damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek düşen Muhammed Emin Engin (8) yaralandı. Muhammed Emin Engin'in yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Özel İdareye bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler, çalışma başlattı. Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından köy yolu ulaşıma açılmasıyla sağlık ekipleri köye giderek Engin'e ilk müdahaleyi yaptı. Engin, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİİRT

Kar yolları kapattı, damdan düşen çocuk için ekipler seferber oldu

Kar yolları kapattı, damdan düşen çocuk için ekipler seferber oldu

Kar yolları kapattı, damdan düşen çocuk için ekipler seferber oldu

Kar yolları kapattı, damdan düşen çocuk için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle damda dengesini kaybederek yere düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

title