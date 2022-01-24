Tokat'tan yürekleri ısıtan görüntü! Sağlık görevlisi, diyaliz hastasını sırtında ambulansa götürdü

Zile ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yunus Emre Mahallesinde ikamet eden diyaliz hastası Abdullah Temur kendi imkanları ile hastaneye gidemeyince sağlık ekipleri devreye girdi. 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri bir bacağı protez olan ve kar nedeni ile yürümekte güçlük çeken hastayı ambulansa ulaştırmak için yoğun çaba sarf etti.

HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Sağlık görevlisi yaşlı hastayı sırtında ambulansa kadar taşıdı. Şahıs ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı . Öte yandan sağlık ekipleri kar yağışı ve tipi nedeni ile köylerdeki hastalara ulaşmakta zor anlar yaşadı. Kara saplanan 112 Ambulansı İl Özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir çok noktada benzer manzaralar yaşandı.