Kar yığınını taşıyamayan tente çöktü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Kar yığınını taşıyamayan tente çöktü, 1 kişi yaralandı

Kar yığınını taşıyamayan tente çöktü, 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir işyerinin tentesi üzerine biriken kar yığınına dayanamayınca, alışveriş yapan kadının üzerine çöktü.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir işyerinin tentesi üzerine biriken kar yığınına dayanamayınca, alışveriş yapan kadının üzerine çöktü. Yaşanan olaya aldırış etmeden alışveriş yapmaya devam eden diğer müşteriler görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Arifiye Mahallesi Banka Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bir giyim mağazasının tentesi, biriken kar kütlesini taşıyamayınca aşağıya çöktü. O anlarda alışveriş yapan 55 yaşındaki Ayşe S., kar yağını ve yaklaşık 10 metre uzunluğundaki demir tentenin altında kaldı. İşyeri çalışanları tarafından yaralı kurtarılan kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan can pazarının ardından olayın gerçekleştiği mağazadan alışveriş derdine düşen müşteriler, görenleri hayrete düşürdü.

Tentenin çökme anını anlatan görgü tanığı Halil Çiftçi, "Ben oradan geçiyordum. Ses duyunca dönüp baktım. Duvardan koptu. Vatandaşlar tentenin altında kalan kadını kurtardı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kar yığınını taşıyamayan tente çöktü, 1 kişi yaralandı

Kar yığınını taşıyamayan tente çöktü, 1 kişi yaralandı

Kar yığınını taşıyamayan tente çöktü, 1 kişi yaralandı

Kar yığınını taşıyamayan tente çöktü, 1 kişi yaralandı

Kar yığınını taşıyamayan tente çöktü, 1 kişi yaralandı

Kar yığınını taşıyamayan tente çöktü, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, alışveriş, Banka, kar, 3. Sayfa, Haber

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