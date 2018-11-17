Kar Yağışıyla Yayla Dönüşü Başladı
- Karla kaplı alandan detay görüntüler Kar üstünde dolaşan küçükbaş hayvanlar Yayladan dönüş yapan Salih Özbek ile röportaj SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesi'nde, kar yağışının ardından küçükbaş hayvan sahipleri sürülerini yaylalardan ilçe merkezindeki ahırlarını getirmeye başladı.
- Karla kaplı alandan detay görüntüler
Kar üstünde dolaşan küçükbaş hayvanlar
Yayladan dönüş yapan Salih Özbek ile röportaj SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesi'nde, kar yağışının ardından küçükbaş hayvan sahipleri sürülerini yaylalardan ilçe merkezindeki ahırlarını getirmeye başladı.