KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ KARTOPU OYNAYARAK ÇIKARDILAR - Haberler
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KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ KARTOPU OYNAYARAK ÇIKARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da bir grup üniversite öğrencisi iki gündür aralıklı şekilde yağan kar yağışının keyfini belediye binası önünde toplanıp kartopu oynayarak çıkardı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da bir grup üniversite öğrencisi iki gündür aralıklı şekilde yağan kar yağışının keyfini belediye binası önünde toplanıp kartopu oynayarak çıkardı.

Kütahya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışını keyfini ise Kütahya Belediyesi binası önünde toplanan bir grup üniversite öğrencisi kartopu oynayarak çıkardı. Arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynayan üniversitelilerden Hüseyin Yanık, "Kar keyfini çıkarmak için kartopu oynuyoruz. Karda bol bol fotoğraf çekiliyoruz. Kartopunda rakip tanımıyoruz? dedi.

KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ KARTOPU OYNAYARAK ÇIKARDILAR

KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ KARTOPU OYNAYARAK ÇIKARDILAR

KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ KARTOPU OYNAYARAK ÇIKARDILAR

KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ KARTOPU OYNAYARAK ÇIKARDILAR

KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ KARTOPU OYNAYARAK ÇIKARDILAR

KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ KARTOPU OYNAYARAK ÇIKARDILAR

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