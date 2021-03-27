Kar yağışını türküyle karşıladı
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Kar yağışını türküyle karşıladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kar yağışını türküyle karşıladı

Kar yağışını türküyle karşıladı?KARS'ta etkili olan kar yağışı renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Kar yağışını türküyle karşıladı

?KARS'ta etkili olan kar yağışı renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Kar yağışı türkülere de konu oldu.    Susuz ilçesinin Yaylacık köyünde de etkili olan kar yağışı türkülere de konu oldu. 74 yaşındaki Yusuf Macak dede, "Kar yağar bardan bardan" türküsü eşliğinde kar yağışını karşıladı. Baharın gelmesine 4 gün kaldığını belirten Yusuf dede 1 Nisan'dan itibaren havaların ısınmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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