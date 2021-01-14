Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar
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Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar

14.01.2021 23:10 | Son Güncelleme: 15.01.2021 01:00

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Halbur Yaylası'na kar yağışını izlemeye giden 3 arkadaş, yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada 6 saat mahsur kaldı. 3 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Rıdvan Kürtül, arkadaşları Mustafa Sarıbıyık ve Ahmet Paksoy ile birlikte yılın ilk kar yağışını izlemek için Andırın- Göksun Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Halbur Yaylası'na gitti. Ancak araç yolda kara saplandı ve ilerleyemedi. 3 arkadaş daha sonra 112'yi arayarak yaylada mahsur kaldıklarını belirtip yardım istedi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Andırın Belediyesi ekipleri yaylaya sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda 3 arkadaş, 6 saat mahsur kaldıkları yayladan kurtarıldı.

"KARIN ALTI BALÇIKMIŞ"

Ekiplere teşekkür eden Rıdvan Kürtül, "Kar yağışını izlemek için arkadaşlarımızla Halbur Yaylası'na geldik ancak araç birden kara saplandı. Karın altı balçıkmış, bir türlü geri çıkamadık. 6 saat burada mahsur kaldık. Çok şükür ekipler imdadımıza yetişti" dedi.

"YILIN İLK KAR YAĞIŞINI GÖRMEK İÇİN GİTTİK"

Mustafa Sarıbıyık ise kar yağışını izlemek isterken 6 saat yaylada mahsur kaldıklarını belirterek, "Yılın ilk kar yağışını görmek için arkadaşlarımızla birlikte gezmeye çıktık. Sonra ana yoldan ara bir yola girdik ve birden araç kara saplandı. Meğer altı balçıkmış, 6 saat burada kaldık. Sağ olsun ekipler yetişti. Kendilerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar
Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar
Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar
Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar
Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar
Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar
Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar
Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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