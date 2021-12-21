Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

KARS (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Aralıklarla kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu.

Bazı cami şadırvanlarının donduğu kentte, yol ve kaldırımlar ise kısmen buzla kaplandı.

Kentin bazı noktalarında da tipi etkili oluyor.

Şenkaya-Ardahan kara yolunun Değirmendere Mahallesi mevkisinde ise yoğun kar yağışı görülüyor.

Çok sayıda tır ve otomobilin yolda kaldığı bölgede, karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

-Kars

Kars'ta da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Digor kara yolunda çalışma yürütüyor.

Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 25, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde ise 40 santimetreye çıktı.

Vatandaşlar ev ve işyerleri önünde biriken karları temizlediği ilçede, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlardan Emrah Yılmaz, ilçede 4 gündür kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Evlerimizin, iş yerlerimizin önünde kar küremesi yapıyoruz. Kar Sarıkamış'a yakışıyor, biz memnunuz." dedi.

Ardahan

Ardahan'da ise kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Soğuk havanın hakim olduğu kentte, bazı noktalarda yaşanan tipi ulaşımı aksatıyor.

Önceki gün yoğun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatılan Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Geçidi'nde de ulaşım normale döndü.

Ağrı

Ağrı'da da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sabaha doğru yerini soğuk havaya bıraktı.

Belediye ekipleri, karla kaplanan cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

İş makineleriyle kamyonlara doldurulan kar kütleleri, şehrin dışına taşınıyor.

Araçlar ve ağaların da karla kaplandığı kentte, esnafta iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.