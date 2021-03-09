Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak

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Meteoroloji'nin güncel verilerine göre Türkiye bu hafta sağanak ve kar yağışlarının etkisi altına girecek. Perşembe günü tüm yurtta etkili olacak olan kar yağışı, cumartesi günü yurdu terk edecek. Yeni haftada yağışların devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre bu hafta yurt genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, ancak hafta sonunda tekrar artacağı tahmin ediliyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI SİSTEM ÇARŞAMBA GÜNÜ YURDA GİRİŞ YAPACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, A Haber'e yaptığı açıklamalarda yurt genelinde hava durumunu değerlendirdi. Doğan, Salı günü yurdun büyük çoğunluğunda yağış beklenmediğini, yağışların Muğla, Antalya batı kesimleri ve Antakya civarında görüleceğini belirtti.

Çarşamba gününden itibaren soğuk ve yağışlı bir sistemin yurda gireceğini belirten Doğan, Marmara, İç Anadolu ve İç Ege'de yağışların görüleceğini açıkladı.

KAR GELİYOR

Perşembe günü itibariyle ise tüm yurtta sağanak ve kar yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarında ciddi düşüş beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülecek.

CUMA GÜNÜ DOĞU'YA HAREKET EDECEK

Doğan, kar yağışlarının Cuma günü itibariyle yurdun doğu kesimine hareket edeceğini belirtti. Cumartesi günü itibariyle ise yağış seli yurdu terk edecek. Ancak Pazar günü itibariyle yeni bir yağışlı sistem tekrardan yurda girecek.

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