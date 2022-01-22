Kar yağışı sonrası sahiller beyaza büründü - Haberler
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Kar yağışı sonrası sahiller beyaza büründü

Kar yağışı sonrası sahiller beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Edremit'in Zeytinli Altınkum Plajı kısa sürede karlar altında kaldı. Plajın karlı görüntüleri drone ile görüntülendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe genelinde etkili oldu. Kar yağışı ilçe merkezi ile çere mahallelerinde seyri doyumsuz manzaralar oluşturdu. Özellikle Zeytinli Altınkum Plajında biriken kar güzel görüntüler verdi. Bir çok kişi bölgeye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Karlar altında kalan ve beyaza bürünen plaj drone ile görüntülendi. Bölgede Edremit- Balıkesir yolunda Şapçı Rampaları mevkiinde trafik ekipleri kar lastiği ve zinciri olmayan araçları yola çıkartmıyor. Ayrıca Edremit Yenice Karayolunda da Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri yoğun kara rağmen yolu açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - BALIKESİR

Kar yağışı sonrası sahiller beyaza büründü

Kar yağışı sonrası sahiller beyaza büründü

Kar yağışı sonrası sahiller beyaza büründü

Kar yağışı sonrası sahiller beyaza büründü

Kar yağışı sonrası sahiller beyaza büründü

Kar yağışı sonrası sahiller beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Altınkum, Edremit, kar, 3. Sayfa, Haber

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