GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Kar yağışı etkisini sürdürdü

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan Kar yağışı hayıtı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı sonrası kaz sürüleri ilginç görüntü oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Göle ilçesinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza bürünürken trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede beyaz örtü üzerinde sokak hayvanları yiyecek aradı. Kaz sürülerinin beyaz örtü üzerindeki görüntüsü ise görsel şölen oluşturdu.