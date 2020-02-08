Kar yağışı dün gece hayatı olumsuz yönde etkiledi
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Kar yağışı dün gece hayatı olumsuz yönde etkiledi

Van'da dün akşam saatlerinden etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatıldı.

08.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:05
Kar yağışı dün gece hayatı olumsuz yönde etkiledi

'da dün akşam saatlerinden etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak Kurubaş Geçidi ile Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatıldı.


Dün akşam saatlerde etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak, Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla Van Valiliği 22.00 itibarı ile ulaşıma kapattı. Van Valiliği yaptığı bu 3 güzergahta kar yağışı ve çığ tehlikesi ile 7 Şubat 2020 tarihi saat 22.00 itibariyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Kar yağışının durması ile Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi'nde yapılan kar temizleme çalışmaları ile yolu her iki yolu ulaşıma açtı. Ekipler, Van-Çatak yolunda da aralıksız çalışma yaparken, Kayaboğazı Mevkiinde yoğun fırtına ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yağıyor. Görentaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Van'dan çatak istikametine geçiş kar yağışı ve çığ tehlikesinden dolayı geçiş izni vermiyor. - VAN

Kaynak: İHA
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