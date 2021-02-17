Kar ve soğuğa aldırmadan İznik Gölü'nde yüzdüler

BURSA'da Orhangazi Gezi Grubu'nun 6 üyesi, kar yağışı ile soğuk havaya rağmen İznik Gölü'nde yüzdü.

BURSA'da Orhangazi Gezi Grubu'nun 6 üyesi, kar yağışı ile soğuk havaya rağmen İznik Gölü'nde yüzdü.

Orhangazi Gezi Grubu'ndan 6 üye, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, İznik Gölü'ne girip, yüzdü. Yaklaşık yarım saat suda kalan grup adına açıklama yapan Muhammet Ali Varlı, "Kar altında görev yapan güvenlik güçlerimizi anlamaya çalıştık. Ayrıca İznik Gölü'nün yaşamış olduğu kuraklık ve kirlilik tehtidine karşı bugün buradayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı