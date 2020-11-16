Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı
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Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı

16.11.2020 07:49 | Son Güncelleme: 16.11.2020 08:04

Meteoroloji'ye göre Marmara ve Batı Karadeniz'de sis ve pus, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğu illerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 15°C Parçalı bulutlu

ANKARA: 13°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 18°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 23°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 14°C Parçalı bulutlu

TRABZON: 17°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

VAN: 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR: 16°C Parçalı bulutlu

Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı
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