Kar Posof'u beyaza bürüdü
Ardahan'da 1500 rakımlı Posof vadisi yağan karla beyaza büründü.
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da 1500 rakımlı Posof vadisi yağan karla beyaza büründü.
Ardahan'ın Posof ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı devam ediyor. Beyaza bürünen bölgede Karayolları ve Özel İl İdaresi ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
(Halil İbrahim Ataman-İHA)
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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