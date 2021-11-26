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Kar Posof'u beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kar Posof'u beyaza bürüdü

Ardahan'da 1500 rakımlı Posof vadisi yağan karla beyaza büründü.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da 1500 rakımlı Posof vadisi yağan karla beyaza büründü.

Ardahan'ın Posof ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı devam ediyor. Beyaza bürünen bölgede Karayolları ve Özel İl İdaresi ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

(Halil İbrahim Ataman-İHA)

Kar Posof'u beyaza bürüdü

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