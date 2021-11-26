Kar Posof'u beyaza bürüdü

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da 1500 rakımlı Posof vadisi yağan karla beyaza büründü.

Ardahan'ın Posof ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı devam ediyor. Beyaza bürünen bölgede Karayolları ve Özel İl İdaresi ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

(Halil İbrahim Ataman-İHA)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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