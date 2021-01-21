Kar nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına umut oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Mehmet Sait Özdemir (49) ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını eliyle besliyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Mehmet Sait Özdemir (49) ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını eliyle besliyor.

İlçede iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor.

İlçede esnaf Özdemir, bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.

Özdemir fırından aldığı ekmek ve kasaptan aldığı etler ile sokak hayvanlarını besliyor.

Kar yağışı sebebiyle sokak hayvanlarının aç kaldığını belirten Özdemir, "İmkanlarımız dahilinde fırınlardan ve kasaplardan getirdiğimiz ekmek ve etlerle onları beslemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla hayvanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız