Kar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolculardan "Otele ihtiyacımız var" protestosu - Haberler
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Kar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolculardan "Otele ihtiyacımız var" protestosu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul'da hava trafiği de felç oldu. Hava şartları ve pistlerin durumundan dolayı tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda geceyi geçirmek durumunda kalan yüzlerce yolcu için firma yetkilileri karton ve sandviç dağıtırken, bugün ortaya çıkan bir video ise sosyal medyada gündem oldu. Havalimanındaki çok sayıda yabancı yolcu yaşadıkları mağduriyet nedeniyle "We need Hotel" (Otele ihtiyacımız var) protestosunda bulundu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kuvvetlenen kar yağışı nedeniyle araç trafiğinde olduğu kadar hava trafiğinde de büyük sıkıntılar yaşandı.

Kar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolculardan 'Otele ihtiyacımız var' protestosu

Megakentte hava şartları ve pistlerdeki durumdan dolayı tüm uçuşlar durdurulurken, Türk Hava Yolları'ndan bugün yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece saat 00.00'a kadar durdurulduğu ifade edildi.

Kar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolculardan 'Otele ihtiyacımız var' protestosu

Hava muhalefeti nedeniyle geceyi İstanbul Havalimanı'nda geçiren yüzlerce vatandaşa yetkililer tarafından üzerinde yatmaları için karton dağıtıldığı ve sandviç verildiği sosyal medyada paylaşılan görüntülere de yansırken, bugün ise dikkat çeken bir başka gelişme yaşandı.

Kar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolculardan 'Otele ihtiyacımız var' protestosu

Dün geceden beri İstanbul Havalimanı'nda bekleyen çok sayıda yabancı yolcu, yetkilileri göreve çağırarak "We need hotel" (Otele ihtiyacımız var) protestosunda bulundu. Yolcuların protesto anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, Kar Yağışı, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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Yorumlar (2)
Amokachi:Maalesef problem sizde turistler. Millet buradan kaçmaya çalışıyor, siz buraya geliyorsunuz. Gelmeyin kardeşim! Burada sadece birbirine saldıran kesimler, kaos, kötü dil ve mitolojik sömürüler hakim. Burada başka tek bir şey yok... Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
hakan:yollara tuz bulamıyorlar,bunlar otelden bahsediyor:D Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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