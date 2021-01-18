Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasının imdadına Belediye ekipleri yetişti
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Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasının imdadına Belediye ekipleri yetişti

18.01.2021 13:50 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:16
Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasının imdadına Belediye ekipleri yetişti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kar nedeniyle yolu kapanan kırsal Kozluca Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki böbrek hastası Süleyman Ünal, Belediye ekiplerince evinden alınarak diyaliz merkezine yetiştirildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kar nedeniyle yolu kapanan kırsal Kozluca Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki böbrek  hastası Süleyman Ünal, Belediye ekiplerince evinden alınarak diyaliz merkezine yetiştirildi.

Alaşehir'de bugün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ilçeye bağlı kırsal Kozluca Mahallesi'nin yolunu kapattı. Evli ve 4 çocuk babası böbrek hastası Süleyman Ünal'ı ilçe merkezindeki diyaliz merkezine götürmek için gelecek olan servis aracı, karın yolu kapatması nedeniyle ilçeye 10 kilometre mesafedeki mahalleye ulaşamadı. Süleyman Ünal'ın oğlu Bahri Ünal, bunun üzerine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu arayıp, 16 yıldır diyaliz hastası olan babasının durumunu anlattı. Diyaliz merkezine götürülebilmesi için yardım istedi. Bunun üzerine Başkan Öküzcüoğlu, belediyeye ait pick-up ile diyaliz hastası Süleyman Ünal'ın evinden alınarak, diyaliz merkezine götürülmesi talimatı verdi. Oğul Bahri Ünal ve kızı Suna Çetin koluna girerek, yola kadar çıkarttığı Süleyman Ünal, Belediye görevlileri tarafından yoldan araca alınarak diyaliz merkezine ulaştırıldı. Ünal'ın tedavisinin ardından tekrar evine bırakılacağı bildirildi.

Bahri Ünal, babasının sağlığı için diyaliz makinesine bağlanması gerektiğini belirtti. Ünal,"Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu, bir telefonumuz ile hemen araç gönderdi. Babamın diyaliz merkezine ulaştırılmasını sağladı. Allah ondan razı olsun" dedi.


Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasının imdadına Belediye ekipleri yetişti
Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasının imdadına Belediye ekipleri yetişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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