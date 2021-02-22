Kar nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı
22.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:57
Etrafı karla kaplanan evler Karla kaplı araçlar Hayvanlarını kar üstünde besleyene besiciler BİTLİS - Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy yoluna ulaşımın sağlanamadığı Bitlis'te soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Etrafı karla kaplanan evler
Karla kaplı araçlar
Hayvanlarını kar üstünde besleyene besiciler BİTLİS - Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy yoluna ulaşımın sağlanamadığı Bitlis'te soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkili olan karın en çok zorladığı besiciler, karla kaplı köylerinde zor şartlara rağmen hayvanların bakımını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur