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Kar Kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Kar yağışı Kent merkezinin karlı görüntüsü Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar Kar küremesi yapan esnaf Malatya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

MALATYA (AA) - Kar yağışı

Kent merkezinin karlı görüntüsü

Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar

Kar küremesi yapan esnaf Malatya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte dün aralıklarla yağan ve sabah etkisini artıran kar, kenti beyaz örtüye bürüdü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri kavşak ve ana arterlerde görev aldı, araçlar kontrollü ilerledi.

Yağış nedeniyle trafikte aksama yaşanırken vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Beyaz örtüye bürünen kentte ağaçlar ve araçlar karla kaplandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yollarda don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar Kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

Malatya, kar, Güncel, Haber

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