Kar kalınlığının 7 metre olduğu yolda 1 kilometre, 2 saatte temizleniyor

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 3'üncü kez kapandı. Kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, 1 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte açıyor.

Kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 2500 rakımdaki Üçevler Grup Köy Yolu, yine kapandı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 7 metreye ulaştı. Çığ riskinin de bulunduğu yolda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çaba sarf ediyor. 24 saat aralıksız çalışan ekipler, yoldaki karı iş makineleri ile temizliyor. 9 Aralık 2021'den itibaren 3 kez kapanan yolun 1 kilometresi, 2 saatlik çalışma ile açılıyor.

İş makinesi operatörü Osman Korkak ise, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak köy ve mezra yollarımızı ulaşıma açmaktayız. Bazı yerlerde fırtına ve tipi nedeniyle 7 metreyi aşan kar kütleleriyle karşı karşıya geliyoruz. Öyle oluyor ki; bazen 1 kilometrelik yolu, 2 saatlik zorlu çalışmayla ancak açabiliyoruz" diye konuştu.