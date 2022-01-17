Kar festivali Ordu'yu Akkuş'ta buluşturdu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Argan Yaylası Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

AKKUŞ, ORDU (İHA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Argan Yaylası Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Akkuş'un önemli turizm alanlarından birisi olan Argan Yaylası, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenerek birbirinden farklı yarışmalarla festival havasında gerçekleşti. Yüzlerce vatandaşın buluştuğu yaylada; halat çekme, kızakla kayma, oyun havaları gibi birbirinden farklı organizasyon 1650 rakımlı yaylada düzenlendi.

"Festivalimiz renkli görüntüler oluşturdu"

Yapılan kar festivalinin renkli görüntüler oluşturarak vatandaşları buluşturduğunu ifade eden Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "İlimizin ve bölgemizin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Argan Yaylamızda pandemiden dolayı vermiş olduğumuz ara nedeniyle bu hafta sonu yeniden kar festivalimizi başlattık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler başkanımızın himayelerinde Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve Akkuş Belediyemizin ortaklaşa düzenlediği kar festivalimizi bütün halkımızla birlikte yaptık" dedi.

"Argan, turizmin son yıllardaki gözdesi oldu"

Ordu'da turizmin son yıllardaki gözdesi olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Kış, Ordu'muzda güzel, Ordu'muz sizlerle güzel. Yapmış olduğumuz yatırım ve çalışmalarla kış turizminin son yıllardaki gözdesi haline gelen Ordu'muzda geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz kar festivallerinin ilkini bugün Akkuş Argan Yaylası'nda gerçekleştirdik. Akkuş Belediyemiz ile birlikte düzenlediğimiz festivalde hem hemşerilerimizle hasret giderdik hem de neşelerine ortak olduk. Önümüzdeki hafta sonu Çambaşı Yaylası'ndayız. Genç yaşlı, yediden yetmişe tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" diye konuştu. - ORDU