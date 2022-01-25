Kar etkili oluyor - Üsküdar-Maltepe-Şile otoyolu-Haramidere

15 Temmuz Şehitler köprüsüne bağlanan yollardan görüntüler Üsküdar'da araçlara yardım eden vatandaşlar Maltepe'de rampada kayan araç Şile yolunun görüntüsü Yolda kalan vatandaşlar ile röportajlar İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Üsküdar-Maltepe-Şile otoyolu-Haramidere.