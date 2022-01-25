Kar etkili oluyor - Üsküdar-Maltepe-Şile otoyolu-Haramidere
AA / Muhammed Enes Yıldırım - Haberler | Güncel
15 Temmuz Şehitler köprüsüne bağlanan yollardan görüntüler Üsküdar'da araçlara yardım eden vatandaşlar Maltepe'de rampada kayan araç Şile yolunun görüntüsü Yolda kalan vatandaşlar ile röportajlar İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Üsküdar-Maltepe-Şile otoyolu-Haramidere.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler köprüsüne bağlanan yollardan görüntüler
Üsküdar'da araçlara yardım eden vatandaşlar
Maltepe'de rampada kayan araç
Şile yolunun görüntüsü
Yolda kalan vatandaşlar ile röportajlar İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Üsküdar-Maltepe-Şile otoyolu-Haramidere