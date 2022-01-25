Kar etkili oluyor - Üsküdar-Maltepe-Şile otoyolu-Haramidere - Haberler
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Kar etkili oluyor - Üsküdar-Maltepe-Şile otoyolu-Haramidere

AA / Muhammed Enes Yıldırım - Haberler | Güncel

15 Temmuz Şehitler köprüsüne bağlanan yollardan görüntüler Üsküdar'da araçlara yardım eden vatandaşlar Maltepe'de rampada kayan araç Şile yolunun görüntüsü Yolda kalan vatandaşlar ile röportajlar İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Üsküdar-Maltepe-Şile otoyolu-Haramidere.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler köprüsüne bağlanan yollardan görüntüler

Üsküdar'da araçlara yardım eden vatandaşlar

Maltepe'de rampada kayan araç

Şile yolunun görüntüsü

Yolda kalan vatandaşlar ile röportajlar İSTANBUL - Kar etkili oluyor - Üsküdar-Maltepe-Şile otoyolu-Haramidere

Kar etkili oluyor - Üsküdar-Maltepe-Şile otoyolu-Haramidere

Kar etkili oluyor - Üsküdar-Maltepe-Şile otoyolu-Haramidere

Kar etkili oluyor - Üsküdar-Maltepe-Şile otoyolu-Haramidere

AA / Muhammed Enes Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Maltepe, Üsküdar, Şile, kar, Güncel, Haber

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