Kar etkili oluyor - Esenler-İstanbul Havalimanı-Yenibosna-Kayaşehir-Bayrampaşa-Bağcılar - Haberler
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Kar etkili oluyor - Esenler-İstanbul Havalimanı-Yenibosna-Kayaşehir-Bayrampaşa-Bağcılar

AA - Haberler | Güncel

Esenler'de rampada kalan araç İstanbul Havalimanı'nda trafik sıkışıklığı Yenibosna'da trafik yoğunluğu Kayaşehir'de otobüs yolda mahsur kaldı Bayrampaşa'da karda kayan araç kazası Bağcılar'da yolda kalan araçlar İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar Esenler, İstanbul Havalimanı,...

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler'de rampada kalan araç

İstanbul Havalimanı'nda trafik sıkışıklığı

Yenibosna'da trafik yoğunluğu

Kayaşehir'de otobüs yolda mahsur kaldı

Bayrampaşa'da karda kayan araç kazası

Bağcılar'da yolda kalan araçlar İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar Esenler, İstanbul Havalimanı, Yenibosna, Kayaşehir, Bayrampaşa ve Bağcılar'da trafikte aksamalara neden oldu.

Kar etkili oluyor - Esenler-İstanbul Havalimanı-Yenibosna-Kayaşehir-Bayrampaşa-Bağcılar

Kar etkili oluyor - Esenler-İstanbul Havalimanı-Yenibosna-Kayaşehir-Bayrampaşa-Bağcılar

Kar etkili oluyor - Esenler-İstanbul Havalimanı-Yenibosna-Kayaşehir-Bayrampaşa-Bağcılar

AA - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, Yenibosna, Esenler, kar, Güncel, Haber

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