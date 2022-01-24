Kar etkili oluyor - Esenler-İstanbul Havalimanı-Yenibosna-Kayaşehir-Bayrampaşa-Bağcılar

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler'de rampada kalan araç

İstanbul Havalimanı'nda trafik sıkışıklığı

Yenibosna'da trafik yoğunluğu

Kayaşehir'de otobüs yolda mahsur kaldı

Bayrampaşa'da karda kayan araç kazası

Bağcılar'da yolda kalan araçlar İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar Esenler, İstanbul Havalimanı, Yenibosna, Kayaşehir, Bayrampaşa ve Bağcılar'da trafikte aksamalara neden oldu.