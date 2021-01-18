Kar banyosu yaptı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde Yılmaz Sarı (40) dondurucu soğuğa aldırış etmeden soyunup kendisini karın içerisine atarak kar banyosu yaptı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde Yılmaz Sarı (40) dondurucu soğuğa aldırış etmeden soyunup kendisini karın içerisine atarak kar banyosu yaptı.

Pamukova'da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Yılmaz Sarı işletmeciliğini yaptığı kamp alanında soyunup kar banyosu yaptı. Sarı'yı izleyen yakınları o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sarı'nın karların içerisine atladığı o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER