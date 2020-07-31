Kapya biberden salçanın kilosu 40 lira
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Kapya biberden salçanın kilosu 40 lira

Kapya biberden salçanın kilosu 40 liraANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaz sezonuyla birlikte fiyatı düşen kapya biberler, salça olarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

31.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:58

Kapya biberden salçanın kilosu 40 lira

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaz sezonuyla birlikte fiyatı düşen kapya biberler, salça olarak ülke ekonomisine kazandırılıyor. Serasında yetiştirdiği kapyaları biber salçası ve toz bibere dönüştüren Halise Yıldız (76), biber salçasının kilosunu 40 liradan, toz kırmızı biberi ise 50 liradan sattığını söyledi.

Gazipaşa'ya bağlı Korubaşı Mahallesi'nde örtü altı biber üretimi yapan Halise Yıldız, geçen yıl eylül ayında örtü altı olarak toprakla buluşturduğu kapya cinsi biberleri sezon boyunca toptancı haline göndererek iç ve dış piyasada tüketime sundu. Yaz mevsiminin gelmesiyle pazarının azalması ve üründeki kalite düşüşüyle birlikte fiyatları da gerileyen kapya biberleri toplayan Halise Yıldız, bu dönemde biberleri salça ve kırmızı toz biber olarak ülke ekonomisine kazandırıyor.

KİLOSU 40 LİRA

Örtü altında tamamen kızaran biberler toplanıp kasalara aktarılıyor. Kasalardaki biberler ayrıştırılarak sapları temizleniyor. Saplarından ayrışan biberler bol su ile yıkanıyor, ardından da kazanlarda kaynatılıyor. Burada salça sıkımına hazır hale gelen kaynamış biberler soğutulup salça rendeleme makinesine giriyor. Makineden çıkan biber salçası, damlara kaldırılıp, seriliyor. 3 gün damda bekletilen salçanın içerisindeki su, güneş ışınlarıyla buhar oluyor. Salçalar, hijyen kurallarına göre işlemlerinin bitmesiyle kovalara konularak, kilosu 40 liradan satışa sunuluyor. 200 kilo taze kırmızı biberden 60 kilo salça elde ediliyor.

Halise Yıldız, "Biber sezonumuzun sonuna geldik. Biraz ucuzladığı için salça ve toz biber olarak değerlendiriyoruz. Salçanın kilosunu 40 liradan, toz kırmızı biberin kilosunu ise 50 liradan satıyoruz" dedi.

Kapya biberden salçanın kilosu 40 lira

Kaynak: DHA

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