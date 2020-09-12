Kapya biber korona virüse kurban gitti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kapya biber korona virüse kurban gitti

Kapya biber korona virüse kurban gitti Balıkesir'in Manyas ilçesinde çiftçilerin ürettiği kapya biberlerin korona virüs salgını yüzünden fiyatlarının düşmesi çiftçiyi zor durumda bıraktı.

12.09.2020 23:13 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:27

Kapya biber korona virüse kurban gitti

BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesinde çiftçilerin ürettiği kapya biberlerin korona virüs salgını yüzünden fiyatlarının düşmesi çiftçiyi zor durumda bıraktı.

Geçtiğimiz yıl kilosunu 1 lira 80 kuruş ila 1 lira 90 kuruştan sattıkları kapya biberleri bu yıl çevredeki salça fabrikasının korona virüsten nedeniyle birkaç çalışanda vakalar pozitif çıkınca biber alımı yapmadığını diğer ilçeler de bulunan salça fabrikalarının ise fabrikaya teslim kilosunu 70 kuruştan almak istemesi üreticiyi perişan etti.

Manyas genelinde 800-1000 dekar arası kapya biber ekimi yapıldığı, ürünün hasat zamanının gelmesine rağmen alıcı çıkmaması üzerine biber üreticileri kara, kara düşünmeye başladılar. Manyas'ın kırsal Kulak Mahallesi'nden Engin Şen kiralık tuttuğu 70 dekarlık alanda kapya biber ektiğini henüz toplayamadığını söyledi.

Yaptıkları masrafı dahi bu rakamla kurtarmalarının mümkün olmadığını söyleyen Engin Şen, "Geçtiğimiz Ramazan ayında o sıcaklar da emek verip, ürettiğimiz ürünler şu an korona bahanesiyle üreticiden kilosunu 70 kuruştan düştüler, fabrikaların fırsatçılığından dolayı, ürünümüz para etmiyor. Girdi maliyetlerinden dolayı, salçalık kapya biberinin kilosunun 2,5 liradan satmamız gerekir. Biz de aile bakıyoruz, bu şekilde olursa ben evimi, traktörümü satsam yine kurtulamam. Bizim durumumuzu lütfen görsünler, bu biberler on gün daha toplanmazsa çürür, gider" dedi.

Kapya biber korona virüse kurban gitti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Ferhat Göçer Okan Bayülgen Tayanç Ayaydın
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: Kapya biber korona virüse kurban gitti - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 23:27:56. #1.15#
title