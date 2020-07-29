Kaportacı önce müşterisinin yedek anahtarını 1 yıl sonra ise otomobilini çaldı! Samsun'da iş yeri bulunan bir kaportacının, hizmet verdiği müşterisinin yedek anahtarını çalmasından 1 yıl sonra aracın kendisini de çaldığı iddia edildi. Kaportacı, aynı modelini satın aldığı hurda bir aracın plakası ile çalınan aracın plakalarını değiştirmek isterken yakalandı.

İddiaya göre, F.S.A.A., 1 yıl önce Samsun'da kaportacı olan E.B'nin iş yerine giderek aracıyla ilgili hizmet aldı. F.S.A.A.'nın aracını çalanın anahtarı yedeğini alarak eylemi gerçekleştiren E.B. (54) olduğu iddia edildi. Polis, E.B.'yi çalınan aracın aynısının hurdasıyla değiştirmeye çalışırken yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Irak uyruklu F.S.A.A. 25 Mart tarihinde otomobilinin çalındığına dair ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 80 bin TL olan aracın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucunda aracın Samsun dışına çıkmadığını tespit eden polis, aynı aracın hurdasını satın aldığını belirledikleri kaportacı E.B.'yi takibe aldı.

ARAÇ SAHİBİ 1 YIL ÖNCE HİZMET ALMIŞ

F.S.A.A.'nın yaklaşık 1 yıl önce kaportacıya E.B.'ye giderek işlem yaptırdığı ve bu sırada yedek anahtarının alınmış olabileceği belirlendi. Hurda aracın şasi numarası ve plakasını çaldığı araca yerleştirerek trafiğe çıkarmak istediği değerlendirilen kaportacı gözaltına alındı. Satın aldığı hurda aracın şasi numarası takılı çalıntı otomobil, polis ekiplerince ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA