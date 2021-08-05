Kaplumbağaya elleriyle su içirdiler
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Kaplumbağaya elleriyle su içirdiler

Kaplumbağaya elleriyle su içirdiler
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup arkadaş, sıcak havadan etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içirip, doğal yaşama dikkat çekmek amacıyla bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup arkadaş, sıcak havadan etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içirip, doğal yaşama dikkat çekmek amacıyla bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. 

Erciş'te yaşayan bir grup arkadaş, sıcak havadan etkilenen kaplumbağayı fark edince harekete geçti. Yanlarındaki suyu elleriyle kaplumbağaya içiren arkadaşlar, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, doğal yaşama dikkat çekmek ve duyarlılığın artması amacıyla sosyal medya hesaplarında paylaştı. Doğada bulunan tüm hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini belirten Yunus Yeşilyurt, "Ülkemizin birçok yerinde orman yangınları için söndürme çalışmaları devam ediyor. Tabi bu durum orada yaşayan canlıları tehdit ediyor, hepimizin ciğeri yanıyor. Ormanda yaşayan tüm canlılar gibi kaplumbağalar da bulunuyor. Bugün arkadaşlarımla gezmeye geldiğimizde sıcaktan bunalan ve susuz olduğunu düşündüğümüz bu kaplumbağaya yanımızda getirdiğimiz suyu verdik. Kaplumbağa, ellerimizle verdiğimiz suyu içmeye başladı. Suyu içtikten bir süre sonra kaplumbağa doğal hayatına geri döndü" dedi.


Kaplumbağaya elleriyle su içirdiler
Kaplumbağaya elleriyle su içirdiler
Kaplumbağaya elleriyle su içirdiler
Kaplumbağaya elleriyle su içirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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