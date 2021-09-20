Kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı

Erdek'te arazide çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü.

Erdek'te arazide çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü. Yanan otların arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı.

Zeytinli Mahallesinde otluk ve sazlık arazide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Sahilde denize giren yazlıkçıların büyük panik yaptığı yangında bir kaplumbağa itfaiye erinin dikkati sayesinde telef olmaktan son anda kurtuldu. İtfaiye eri kaplumbağayı eline alarak su verdi. Hayata tutunan kaplumbağa tekrar araziye salındı. - BALIKESİR

Kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

 Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Cansu Dere Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Binali Yıldırım Sultan Selim Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:24:00. #1.12#