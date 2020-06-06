Kaplıcaların korona virüs denetlemeleri başladı
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Kaplıcaların korona virüs denetlemeleri başladı

Konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirler kapsamında Türkiye'nin önde gelen termal turizm merkezlerinden olan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde bulunan termal kaplıca bölgesinin denetimlerine başlandı.

Kaplıcaların korona virüs denetlemeleri başladı
06.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:52

Konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirler kapsamında Türkiye'nin önde gelen termal turizm merkezlerinden olan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde bulunan termal kaplıca bölgesinin denetimlerine başlandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gazlıgöl Havzası Termal Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mustafa Başaran, korona virüs bulaşıcı hastalığına karşı termal turizm bölgesinde hizmet veren işletmelerin denetlenmesinin faydalı olduğunu söyledi. Denetimlerin 15 günde bir yapılacağını aktaran Başaran, olumsuz bir vakanın gerçekleşmemesi için gereken tüm önlemlerin alınmaya başlandığını belirterek, Gazlıgöl Termal Bölgesinde virüslü vakanın görülmediğinin altını çizdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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