Kaplıca tesislerine dezenfekte
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Kaplıca tesislerine dezenfekte

1 Haziran tarihi itibarıyla başlayan normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete giren kaplıca tesislerinde Havza Belediyesi tarafında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Kaplıca tesislerine dezenfekte
02.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:03

1 Haziran tarihi itibarıyla başlayan normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete giren kaplıca tesislerinde Havza Belediyesi tarafında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde devam edilen çalışmalarda işletmecilere İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili genelgesi tebliğ edilerek, genel hijyen ve korona virüs tedbirlerine uymaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmalarında ekipler tarafından kaplıcaların içleri, ortak kullanım alanları ve çevrelerinde dezenfeksiyon yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Pandemi ile mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan kaplıcalarımız yeniden faaliyetlerine başlıyorlar. İşletmecilerimize gerekli tedbirleri almaları konularında uyarılarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de bu işletmelerimiz sık sık denetlenecek. Bazı işletmelerimiz şu an vatandaşlara kurallar dahilinde hizmet veriyor. Kaplıcaya gelecek vatandaşlarımızın da kurallara uymaları hayati önem taşımakta. İnşallah alınan ve uygulanan tedbirler ile normalleşme sürecini hızlı bir şekilde tamamlayacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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