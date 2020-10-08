Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

Bursa'da sürücü kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa'da sürücü kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa-Ankara yolu Bursa istikametinde seyreden ve sürücü tarafındaki kapısı olmayan otomobil sürücüsü diğer araçlarda yolculuk eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı