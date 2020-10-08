Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

08.10.2020 09:23 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:27
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

Bursa'da sürücü kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa'da sürücü kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa-Ankara yolu Bursa istikametinde seyreden ve sürücü tarafındaki kapısı olmayan otomobil sürücüsü diğer araçlarda yolculuk eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - BURSA

Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi
Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Ali Sürmeli Fatma Girik Seren Serengil
Spor Samatta Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Roland Garros Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Milli Rusya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 09:27:33. #1.14#
title