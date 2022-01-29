KAPISI ÇARPTIĞI TIR'IN KASASINDA ASILI KALDI: 2 YARALI

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, panelvan aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Aracın kapısı, TIR'ın dorsesine takılı kaldı. Kaza saat 02.00 sıralarında, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Liman mevkiinde meydana geldi. Eren Akova yönetimindeki 34 LY 7927 plakalı panelvan araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ADM 386 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Panelvan aracın sağ kapısı TIR'ın dorsesinde asılı kalırken, sağ kısmının kaportası dağıldı. Kazada araç sürücüsü Eren Akova ile kardeşi Emrah Akova hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.