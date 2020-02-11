: Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi

11.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:52

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuları görüntüleri

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürü Haluk Cantekin'in açıklaması

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın açıklaması EDİRNE - Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu