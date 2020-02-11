Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuları görüntüleri Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürü Haluk Cantekin'in açıklaması Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın açıklaması EDİRNE - Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda...
11.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:52
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuları görüntüleri
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürü Haluk Cantekin'in açıklaması
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın açıklaması EDİRNE - Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA