Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi
Haberler » Güncel » Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi - Haber

Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuları görüntüleri Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürü Haluk Cantekin'in açıklaması Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın açıklaması EDİRNE - Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda...

11.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:52
Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuları görüntüleri

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürü Haluk Cantekin'in açıklaması

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın açıklaması EDİRNE - Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler