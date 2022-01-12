Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kim? Kapıcılar Kralı filmi konusu, oyuncuları ve Kapıcılar Kralı özeti! - Haberler
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Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kim? Kapıcılar Kralı filmi konusu, oyuncuları ve Kapıcılar Kralı özeti!

Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kim? Kapıcılar Kralı filmi konusu, oyuncuları ve Kapıcılar Kralı özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kapıcılar Kralı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kapıcılar Kralı konusu, özeti ve Kapıcılar Kralı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kapıcılar Kralı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kapıcılar Kralı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kapıcılar Kralı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kapıcılar Kralı konusu nedir, Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler ve Kapıcılar Kralı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyid büyük bir apartmanda kapıcıdır. Yönetici ile arası iyi olan Seyid, apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner.

KAPICILAR KRALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Zeki Ökten

Oyuncular: Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa

Tür: Komedi

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