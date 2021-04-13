Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları yeniden hakim karşısına çıktı

Ahmet YEŞİLMEN / FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan aldıkları cezalar ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir'in beraat kararının...

Ahmet YEŞİLMEN/ FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan aldıkları cezalar ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir'in beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından ilk duruşma görüldü. Söz alan sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Mehmet Özdemir hakkında ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkardı.

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ile Ali Bulaç ve avukatları katıldı. Mehmet Özdemir ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyulmasına karar verdi.

"HERHANGİ BİR SUÇ İŞLEMEDİM"

Mümtazer Türköne Yargıtay ilamına karşı yaptığı savunmada, "Daha önce aldığım hüküm örgüt üyeliğiydi. Şimdiki ise örgüte yardım. Örgüte ne yardım ettim, ne de üye oldum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Şahin Alpay da "Yargıtay bozmasına uyulmasını talep ediyorum. Herhangi bir suç işlemedim." ifadelerini kullandı.

"BERAAT TALEBİM ALNIMDAKİ KARA LEKEYİ SİLMEDEN ÖLMEK İSTEMEDİĞİMDENDİR"Ali Bulaç ise, "Örgüte yardım suçlarını reddediyorum. Bu yapıya yardımda bulunmadım. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin hakkımda verdiği kararı görmezden gelmiş. Ben 55 yıldır yazarlık yapıyorum. Suçsuzum. Bu yaşımda hapis yattım ama bundan şikayetçi değilim. Günahlarımın bedeli olarak sayıyorum. Beraat talebim alnımdaki kara lekeyi silmeden ölmek istemediğimdendir." dedi.

ÖZDEMİR HAKKINDA YAKALAMA KARARIMahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanık Mehmet Özdemir'in ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarttı. Mahkeme ayrıca, Mehmet Özdemir ve Şahin Alpay hakkında örgütlü suçlar bilgi bankasından araştırma yapılmasına karar verdi. Öte yandan heyet, Hüseyin Gülerce, Binnaz Toprak, Ümit Erol, Zekeriya Tüzen'in tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kapatılan Zaman Gazetesi'ndeki medya yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen Mümtazer Türköne "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10,5 yıl, Ali Bulaç ve Şahin Alpay ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezası almıştı. Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kanuni unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraat etmişti. Yapılan itiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne ve Mehmet Özdemir hakkında yerel mahkeme kararını bozmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet YEŞİLMEN