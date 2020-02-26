'Kapan-1"de PKK'ya yardım eden 2 kişiye gözaltı

26.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:42

MARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda terör örgütüne malzeme temin ettiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kapan-1' operasyonları kapsamında Savur ilçesi kırsalında 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin' özel birlik operasyonu düzenlendi. Operasyonda, terör örgütüne malzeme temin ettiği tespit edilen haklarında daha önceden yardım ve yataklıktan suç kaydı bulunan E.S. ve Ö.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve çadırlarında yapılan aramada ise 5 cep telefonu, lehim makinesi, 4 elektrik devre motoru, 13 devre kartı, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA