Kapalı köye ulaşan jandarma, hasta çocuğu hastaneye götürdü - Haberler
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Kapalı köye ulaşan jandarma, hasta çocuğu hastaneye götürdü

Kapalı köye ulaşan jandarma, hasta çocuğu hastaneye götürdü
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köye arazi aracı ile ulaşan jandarma rahatsızlanan E.C.'yi (4) hastaneye götürdü.

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ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köye arazi aracı ile ulaşan jandarma rahatsızlanan E.C.'yi (4) hastaneye götürdü.

Kozlu'ya bağlı Kozluköy köyü, Yukarı İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan C.C. adlı kadın, jandarmayı arayarak kızı E.C.'nin rahatladığını ve kar nedeniyle yollarının kapalı olduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, arazi aracı ile köye ulaştı. Ateşi çıkan ve kusan E.C.'yi kucaklayıp, arazi aracına bindiren ekipler, küçük kızı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan E.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kapalı köye ulaşan jandarma, hasta çocuğu hastaneye götürdü

Kapalı köye ulaşan jandarma, hasta çocuğu hastaneye götürdü

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Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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