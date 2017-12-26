Kapaklı Orman Fidanlığı'nda 3 Milyon Fidan Üretildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı Amasya Kapaklı Orman Fidanlığı'nda 2017 yılında 3 milyon fidan üretimi yapıldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suluova ilçesi Çaltepe-Kapaklı mevkisinde kurulan Kapaklı Orman Fidanlığı'nda bölgenin coğrafi ve iklim şartlarına uygun olarak 26 Mart 1965'ten bugüne kadar bölgeyi ağaçlandırmak ve yeşillendirmek için fidanlar yetiştirmeye devam edildiği belirtildi.



Fidanlıkta 2017 yılında 3 milyon fidan üretimi gerçekleştirildiği aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:



"Orman sahalarını çoğaltmak, bozuk alanları yeşile kavuşturmak, kamu kuruluşları, okullar ve mezarlıkların çevrelerini ağaçlandırmak, orman köylülerinin ekonomilerine katkı için gelir getirici tür ağaçlandırmaları gibi çalışmalarda kullanılmak üzere fidan üretimi sürüyor. Kapaklı Fidanlığı'nda üretilen 3 milyona ilaveten diğer illerden temin edilen 2 milyon ila 5 milyon fidan, Amasya'da toprakla buluşturuluyor. Yıl sonuna kadar sürecek ağaçlandırma çalışmalarıyla dikilecek bu fidanların bir kısmı vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor."



Fidanlıkta ağırlıklı ibreli türlerden karaçam, sarıçam, sedir, mavi ladin, batı ladini ve göknar üretildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapraklı türlerden ise meşe, badem, ceviz, akasya, kokarağaç, iğde, dişbudak, ıhlamur, huş ve son yıllarda sosyal ormancılığı desteklemek maksatlı yabanıl türlerden alıç, kuşburnu, ahlat gibi türlerin üretimi gerçekleştiriliyor.

Ayrıca salep bitkisinin kültüre edilerek geliştirilmesi, tabii yayılış alanlarına transferinin gerçekleştirilmesi ve yok olmasının önüne geçilmesi maksadıyla Bafra ve Çarşamba ilçelerindeki hasat yerlerinden toplatılan kültürler, Kapaklı Orman Fidanlığı'nda toprakla buluşturuluyor."