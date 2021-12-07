Kapaklı'da "Kent Ressamları" resim sergisi açıldı - Haberler
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Kapaklı'da "Kent Ressamları" resim sergisi açıldı

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Kapaklı'da

Kapaklı Belediyesi tarafından ilçede resim sanatı ile ilgilenen ressamların eserlerinin yer aldığı "Kent Ressamları" resim sergisi açıldı.

Kapaklı Belediyesi tarafından ilçede resim sanatı ile ilgilenen ressamların eserlerinin yer aldığı "Kent Ressamları" resim sergisi açıldı.

Kapaklı Belediyesi tarafından Ayten Gürcün, Cem Kebenç, Ercan Cebecioğlu, Gülben Kuşçu, Nazmi Metin, Merve Efe Şahin, Ümmü Mine Semiha Yamulçay ve Yavuz Yılmaz'ın yüze yakın eserlerinin yer aldığı sergi Atatürk Kültür Merkezi Balo Salonunda açıldı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve davetlilerin katılımıyla açılışı yapılan sergi 10 Aralık Cuma akşamına kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kapaklı'da Kent Ressamları resim sergisi açıldı

Kapaklı'da Kent Ressamları resim sergisi açıldı

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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