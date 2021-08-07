Kapadokya'yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
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Kapadokya'yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti

Kapadokya'yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini temmuz ayında 370 bin 534 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini temmuz ayında 370 bin 534 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyerleri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni temmuz ayında 370 bin 534 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2020 yılının temmuz ayında ise, 80 bin 220 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.


Kapadokya'yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
Kapadokya'yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
Kapadokya'yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
Kapadokya'yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
Kapadokya'yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
Kapadokya'yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
Kapadokya'yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
Kapadokya'yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
Kapadokya'yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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