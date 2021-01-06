Kapadokya'yı, 2020'de 992 bin turist ziyaret etti
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Kapadokya'yı, 2020'de 992 bin turist ziyaret etti

06.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:18
Kapadokya'yı, 2020'de 992 bin turist ziyaret etti

TÜRKİYE'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini 2020 yılında 992 bin 620 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi.

TÜRKİYE'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini 2020 yılında 992 bin 620 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi.

Peribacaları, yeraltına oyulu şehir yerleşimleri, tüf kayalara oyulu kiliselerinin yanında değişik medeniyetlere ait sayısız kültürel ve tarihsel zenginliğe sahip Nevşehir'deki Kapadokya bölgesi, pandemiye rağmen 2020 yılında da yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni 992 bin 620 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2019 yılında ise 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.


Kapadokya'yı, 2020'de 992 bin turist ziyaret etti
Kapadokya'yı, 2020'de 992 bin turist ziyaret etti
Kapadokya'yı, 2020'de 992 bin turist ziyaret etti
Kapadokya'yı, 2020'de 992 bin turist ziyaret etti
Kapadokya'yı, 2020'de 992 bin turist ziyaret etti
Kapadokya'yı, 2020'de 992 bin turist ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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