Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti

Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyerleri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2020 yılının haziran ayında ise, 16 bin 791 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.


Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında
Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Şevval Şahin Selin Şekerci İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapadokya'ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 19:24:49. #1.14#

title