Kapadokya'ya ağustosta 428 bin 883 ziyaretçi
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Kapadokya'ya ağustosta 428 bin 883 ziyaretçi

Kapadokya'ya ağustosta 428 bin 883 ziyaretçi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

KAPADOKYA bölgesindeki müze ve ören yerlerini ağustos ayında 428 bin 883 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

KAPADOKYA bölgesindeki müze ve ören yerlerini ağustos ayında 428 bin 883 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyarete açık Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi; Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri; Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni ağustosta 428 bin 883 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen yılın Ağustos ayında ise 578 bin 705 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.  


Kapadokya'ya ağustosta 428 bin 883 ziyaretçi
Kapadokya'ya ağustosta 428 bin 883 ziyaretçi
Kapadokya'ya ağustosta 428 bin 883 ziyaretçi
Kapadokya'ya ağustosta 428 bin 883 ziyaretçi
Kapadokya'ya ağustosta 428 bin 883 ziyaretçi
Kapadokya'ya ağustosta 428 bin 883 ziyaretçi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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Kapadokya'ya ağustosta 428 bin 883 ziyaretçi - Haberler
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