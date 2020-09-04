Kapadokya Üniversitesi TEKNOFEST'e 3 İHA Takımı ile Katılıyor
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Kapadokya Üniversitesi TEKNOFEST'e 3 İHA Takımı ile Katılıyor

TEKNOFEST 2020 kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenecekolan TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışması'na Kapadokya Üniversitesi 3 İHA takımı ile katılacak.

Kapadokya Üniversitesi TEKNOFEST'e 3 İHA Takımı ile Katılıyor
04.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:41

15-20 Eylültarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenecek TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışması'na Kapadokya Üniversitesini Sabit Kanatlı kategorisinde "KÜNPERİ", Döner Kanatlı kategorisinde "HÜMA" ve "TOPYEKÜN" isimli takımlar temsil edecek.

Kavramsal ve detaylı tasarım raporları değerlendirme sonuçlarında aldıkları yüksek puanlar ile Kapadokya Üniversitesi takımları, 12'si yurt dışından olmak üzere toplam 336 takımın arasında 15'inci, 16'ıncı ve 29'uncu sırayı alarak, Gaziantep'te düzenlenecek olan yarışmaya katılmaya hak kazandılar.

Yangın, kaza ve doğal afet gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek sivil kullanıma yönelik İnsansız Hava Aracı geliştirilebilmek amacıyla çalışmalarını pandemi sürecinden beri büyük bir özveriyle, Kapadokya Üniversitesi İHA Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarında sürdüren öğrenciler, insansız hava araçlarını tasarlayarak, uçuşlarını yaptılar.

Üretilen İHA'ların yarışmaya hazır olduklarını belirten takımların akademik danışmanları Emre Kırteke, Mustafa Samet Gençağ ve Sancak Demiryürek, "Bu yarışmaya katılma amacımız, havacılığın her alanında öncü olan üniversitemizin Türkiye'nin en büyük havacılık festivalinde yer alması gerektiği düşüncesi olmakla birlikte, öğrencilerimize farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanımları sağlayarak, mesleki gelişimlerinekatkı sağlamaktır." şeklinde konuştular.

Takımlarda yer alan öğrenciler ise, üniversitenin Mustafapaşa yerleşkesinde sıkı bir çalışma sürecinden geçtiklerini ifade ederek, yarışmadaki hedeflerinin,görevlerini başarıyla tamamlayarak, dereceye girmek olduğunu belirttiler.

Kaynak: Bültenler

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