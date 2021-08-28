Kanyonda mahsur kalan keçileri raftingciler kurtardı

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesindeki Güvercinlik Kanyonu'nda mahsur kalan keçileri raftingciler kurtardı.

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesindeki Güvercinlik Kanyonu'nda mahsur kalan keçileri raftingciler kurtardı.

Kemah ilçesine bağlı Doğan köyünde çiftçilik yapan Alkan Sezgin'e ait 11 keçi, köyün yakınındaki metrelerce yükseklikteki Güvercinlik Kanyonu'na girdi. Keçiler, kanyonun Karasu Nehri'ne bakan bölümündeki kayalıklarda mahsur kaldı. Sezgin, keçileri kurtarmak için jandarmadan yardım istedi. Gelen ekipler, Erzincan AFAD ve Erdoğan Spor Kulübü'nden destek istedi. Spor kulübünün raftingcileri, botlarla keçilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Keçileri kayalıktan alan raftingciler, daha sonra hayvanları sahibine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Faruk Canbaba