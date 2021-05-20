Kanyonda kaybolan 3 kişiyi ekipler buldu
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Kanyonda kaybolan 3 kişiyi ekipler buldu

Kanyonda kaybolan 3 kişiyi ekipler buldu
Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İznik ilçesinde dün, doğa yürüyüşü için gittikleri kanyonda kaybolan 2'si çocuk 3 kişi, arama ve kurtarma ekipleri tarafından bu sabah bulundu.

BURSA'nın İznik ilçesinde dün, doğa yürüyüşü için gittikleri kanyonda kaybolan 2'si çocuk 3 kişi, arama ve kurtarma ekipleri tarafından bu sabah bulundu. 

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İznik ilçesine bağlı kırsal Tacirli Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir C. (46), oğlu A.Y.C. (16) ve akrabaları M.S.Y. (12), doğa yürüyüşü yapmak için aynı mahallede bulunan Tacir Kanyonu'na gitti. Saat 21.00 sıralarında dönmeleri planlanan 3 kişiye ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekipler, kaybolan 3 kişiyi bu sabah kanyonda beklerken buldular. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Bekir C., A.Y.C. ve M.S.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Bekir C.'nin, jandarmaya verdiği ifadesinde, "Kaybolduğumuzu anlayınca beklemeye başladık. Sonunda ekipler bize ulaştı" dediği öğrenildi. 


Kanyonda kaybolan 3 kişiyi ekipler buldu
Kanyonda kaybolan 3 kişiyi ekipler buldu
Kanyonda kaybolan 3 kişiyi ekipler buldu
Kanyonda kaybolan 3 kişiyi ekipler buldu
Kanyonda kaybolan 3 kişiyi ekipler buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz

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